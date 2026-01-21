قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
البري: كلمة الرئيس في دافوس أكدت رؤية مصر المتوازنة ورسخت مكانتها عالميا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، مؤكدًا أنها عكست رؤية مصر الاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، وقدمت خطابًا مسؤولًا يجمع بين الواقعية السياسية والطموح الاقتصادي.

وقال «البري» في بيان له، إن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الدقة، يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة وتحديات غير مسبوقة على صعيد التنمية والاستقرار الاقتصادي والأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على صعوبة المشهد العالمي يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة، وحرصًا مصريًا على الدفع نحو حلول جماعية قائمة على التعاون الدولي وتوحيد الجهود.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار الدولي وتبادل الخبرات، باعتبار المنتدى منصة عالمية مؤثرة لصياغة الرؤى الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن الحضور المصري الفاعل في مثل هذه المحافل يعزز مكانة الدولة ويخدم مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وأضاف النائب مجدي البري أن تأكيد الرئيس على استمرار مصر في بناء شراكات إقليمية ودولية يعكس نهج الدولة القائم على الانفتاح والتعاون، بما يدعم الاستقرار ويحقق المصالح المشتركة، موضحًا أن السياسة المصرية تنطلق من قناعة راسخة بأن السلام هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام القانون الدولي، ورفض منطق التصعيد، تمثل طرحًا عقلانيًا ومتوازنًا في ظل تصاعد الصراعات العالمية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي ترى أن غياب الاستقرار يعرقل جهود التنمية ويهدد مستقبل الشعوب.

وأكد «البري» أن الجزء الاقتصادي من كلمة الرئيس حمل رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين، من خلال استعراض ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التأكيد على دعم دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في الطروحات الحكومية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويعيد الثقة في السوق المصري.

ولفت إلى أن تسليط الرئيس الضوء على الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية مستقبلية تهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة للأسواق الأفريقية والعربية.

واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد أن كلمة الرئيس في دافوس لم تكن مجرد عرض للفرص، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة بأن مصر دولة مستقرة، وشريك موثوق، وقادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل عالمي أكثر توازنًا وعدالة، في ظل قيادة تمتلك رؤية استراتيجية وإرادة إصلاح حقيقية.

الرئيس السيس رؤية مصر المتوازنة شريك موثوق عالميًا

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
