ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية،" في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة الألمانية طلبت عقد اجتماع ما بين المستشار فريدريش ميرتس ودونالد ترامب.

وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن مصدر حكومي في برلين، أن ألمانيا تدرس خيار رفع قيمة الإيجار الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل استخدام منشآت وقواعد عسكرية على الأراضي الألمانية، في خطوة ينظر إليها كرد غير مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يندرج ضمن أدوات الضغط الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا “غير مطروحة للنقاش” في الوقت الراهن.

وكانت صحيفتا “ديلي تلغراف” ومجلة “الإيكونوميست” قد أشارتا في تقارير سابقة إلى إمكانية لجوء برلين لمثل هذا السيناريو، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين على خلفية ملف جرينلاند.