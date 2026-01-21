قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
«المصريين الأحرار»: انضمام مصر لمجلس السلام يؤكد ثقل الدولة وحكمة القيادة

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
حسن رضوان

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بإعلان جمهورية مصر العربية موافقتها على الدعوة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح ثبات الدولة المصرية ضمن الأركان العالمية نظرًا للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الحزب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بحكمة القيادة المصرية، وبقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الملفات الإقليمية المعقّدة برؤية متزنة ومسؤولة، تنطلق من ثوابت الدولة الوطنية، وتحمل همّ الاستقرار والسلام العادل في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 المجالس الدولية لا تنفصل عن ثوابتها الراسخة

وأوضح الحزب أن موافقة مصر على دراسة والانخراط في هذا الإطار تأتي امتدادًا لدورها التاريخي كركيزة رئيسية في مساعي إحلال السلام، وحرصها الدائم على أن تكون جزءًا من أي مسار جاد يهدف إلى وقف النزاعات، وإنهاء الحروب، ودعم الحلول السياسية التي تحترم حقوق الشعوب وسيادة الدول.

وشدد «المصريين الأحرار» على أن مشاركة مصر في مثل هذه المجالس الدولية لا تنفصل عن ثوابتها الراسخة، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول منقوصة، والعمل من أجل سلام عادل وشامل يحقق الأمن للجميع، بعيدًا عن منطق الإملاءات أو الحلول المؤقتة.

وفي السياق ذاته، ثمّن الحزب السياسة الخارجية المصرية التي أعادت للدولة ثقلها وتأثيرها، ورسّخت صورة مصر كدولة توازن وحكمة، قادرة على الجمع بين حماية أمنها القومي والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

وتابع :" أننا علي العهد دوماً في الدعم الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من خطوات تحفظ مكانة مصر، وتعزّز دورها الإقليمي والدولي، إيمانًا بأن قوة الدولة المصرية اليوم هي نتاج رؤية واعية، وإرادة سياسية صلبة، ومؤسسات وطنية تعمل من أجل حاضر آمن ومصير أكثر استقرارًا" .

المصريين الأحرار مجلس السلام حكمة القيادة النائب الدكتور عصام خليل

