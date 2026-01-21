البيت الأبيض: ترامب سيبحث في دافوس الملفات ذات الصلة بمجلس سلام غزة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث في دافوس الملفات ذات الصلة بمجلس سلام غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت تقارير إعلامية بهبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار زيوريخ للمشاركة في منتدى دافوس.

وانطلق اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار زيورخ الدولي للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وسط مشاركة غير مسبوقة من قادة دول، ورؤساء حكومات، ومسؤولين دوليين، إلى جانب كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، في توقيت يشهد فيه العالم حالة من السيولة الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، وتصاعد النزاعات الإقليمية.



