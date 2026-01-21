تارا عبّود تنضم إلى فريق مسلسل صحاب الأرض

تنضم الفنانة الأردنية الشابة تارا عبّود إلى فريق عمل مسلسل صحاب الأرض للمخرج بيتر ميمي والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم (2026)، ليصبح أول تعاون لتارا مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، اللذان يشاركهما البطولة أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم من أنحاء الوطن العربي.



مسلسل صحاب الأرض يقدم قصة حب تولد في في غزة في قلب العنف والدمار، إذ يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. والمسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.



تأتي مشاركة تارا عبّود في بطولة صحاب الأرض ضمن ما تعيشه من نشاط فني ملحوظ في الفترة الحالية، إذ تشارك في الموسم الرمضاني القادم أيضاً من خلال المسلسل الكوميدي فخر الدلتا، بطولة أحمد رمزي، انتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، حنان يوسف، والمسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني.



وعلى المستوى السينمائي لفتت تارا إليها الأنظار مؤخراً في أول تجاربها بالسينما المصرية من خلال فيلم بنات الباشا، الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة (2025)، وشاركت في بطولته مع زينة، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت، وإخراج ماندو العدل.



أحدث أعمال تارا عبّود التلفزيونية مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2 الذي يُعرض على نتفليكس، ضمن قائمة أعمالها الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في العالم وقت انطلاقه. والمسلسل من تأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، وشاركت تارا في بطولته مع كيرا يغنم، رنيم هيثم، ومحمد نزار.



وعلى المستوى العالمي، شاركت تارا في بطولة مسلسل Culprits الذي تنتجه Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وفيلم الإثارة والأكشن Rebel الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بعد عرضه عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75