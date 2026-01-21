عطل مفاجئ.. "إير كايرو" تعتذر لركابها المعتمرين عن تأخر إقلاع رحلة جدة

أصدرت شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيرانا لمدني، بياناً رسمياً، اليوم الأربعاء 21 يناير، تقدمت فيه بالاعتذار لعملائها عن التأخير الذي شهده إقلاع الرحلة رقم SM451، والتي كانت متجهة من مطار الإسكندرية إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فجر اليوم.

وأرجعت شركة إيركايرو سبب هذا التأخير إلى ظهور عطل فني طارئ، مما استوجب ضرورة خضوع الطائرة لفحوصات دقيقة وإصلاحات فنية لازمة قبل الإقلاع.

وأكدت "إير كايرو" أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من التزامها الصارم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية، مشددة على أن أمن وسلامة المسافرين يمثلان الأولوية القصوى التي لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتقليل فترة الانتظار، مع تقديم كافة سبل الرعاية الممكنة للمسافرين المتضررين من التأخير.

كما أكدت أن أطقم العمل الفنية تعمل على سرعة استكمال الرحلة في أقرب وقت ممكن بمجرد التأكد من الجاهزية الفنية الكاملة للطائرة.

واختتمت الشركة بيانها بتجديد اعتذارها عن أي إزعاج قد سببه هذا العطل الفني، معربة عن تقديرها لتفهم الركاب، ومؤكدة استمرار سعيها لتقديم أفضل مستويات الخدمة الممزوجة بأعلى معايير الأمان.

كان تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة، لركاب رحلة إيركايرو المقرر لها أن تغادر فجر اليوم، من مطار الاسكندرية إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تبين أن غالبية ركاب الرحلة هم من المعتمرين، حيث ظهروا خلال الفيديوها المتداولة في حالة استياء شديد من تأخير اقلاع الرحلة وانتظارهم بالساعات في المطار.