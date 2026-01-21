من قلب كرواتيا إلى القاهرة.. وادي دجلة يعلن أول صفقاته الشتوية

أعلن نادي وادي دجلة عن أولى صفقاته الشتوية هذا الموسم بالتعاقد مع الكرواتي دانيل ميشكيتش، لاعب نوفو ميستو السلوفيني، لتعزيز صفوف الفريق في خط الوسط خلال منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك» صورة ميشكيتش معلقًا: «من قلب كرواتيا إلى القاهرة.. دانييل ميشكيتش دجلاوي»، في خطوة احتفالية بقدوم اللاعب الجديد.

وقام مسئولو وادي دجلة بتسجيل ميشكيتش في قائمة الفريق، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، ويستهل الفريق مشواره في الدور الثاني بمواجهة غزل المحلة المقررة مساء غد الخميس ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ويحمل العقد الذي وقع عليه ميشكيتش لمدة موسم ونصف الموسم، بناءً على خطة المدير الفني محمد الشيخ لتعزيز خط الوسط، فيما يخضع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لتجهيزات فنية لتحديد جاهزيته للقاء المقبل، بعد انخراطه في تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، التعادل في مثلها، والخسارة في 3 لقاءات، مسجلاً 15 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا، ويأمل الفريق في تعزيز موقعه في المسابقة مع عودة المباريات بعد فترة الانتقالات الشتوية.