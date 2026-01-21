قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الرقابي

ولاء عبد الكريم

قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، تضمنت زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والفحص.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا، وتعزيز قدرات الهيئة الفنية والإجرائية.


وعقد النجار خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في تقييم المطابقة، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، إلى جانب خطط تنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة.


وأكد رئيس الهيئة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، والاستفادة من التجربة الألمانية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، والحفاظ على سلامة السوق المحلية، في إطار خطة الهيئة لدعم التحديث والإصلاح ومواكبة المتغيرات العالمية.

بيطري الشرقية
ما هي المَرِمِرية؟
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
ندوة تثقيفية
