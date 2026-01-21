رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الرقابي

قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، تضمنت زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والفحص.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا، وتعزيز قدرات الهيئة الفنية والإجرائية.



وعقد النجار خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في تقييم المطابقة، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، إلى جانب خطط تنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة.



وأكد رئيس الهيئة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، والاستفادة من التجربة الألمانية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، والحفاظ على سلامة السوق المحلية، في إطار خطة الهيئة لدعم التحديث والإصلاح ومواكبة المتغيرات العالمية.