ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة ونحن قوى عظمى وأعظم بكثير مايفهمه الناس.. واستحواذنا على جرينلاند لن يقوض الناتو بل سيعززه.

وأوضح ترامب: أريد عقد مفاوضات فورية لشراء جرينلاند.. وكم كنا أغبياء عندما أعدنا جرينلاند إلى الدنمارك سابقا ونستغرب هذا القدر من الجحود الذي يواجهوننا به.

وانطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية

وصول الرئيس السيسي إلى مطار زيورخ الدولي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار زيورخ الدولي للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وسط مشاركة غير مسبوقة من قادة دول، ورؤساء حكومات، ومسؤولين دوليين، إلى جانب كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، في توقيت يشهد فيه العالم حالة من السيولة الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، وتصاعد النزاعات الإقليمية.