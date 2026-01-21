قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في دافوس تعزز رؤية مصر الإقليمية واستقرار الاقتصاد ودور القطاع الخاص

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أهمية المشاركة البناءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والخطاب القوي الذي ألقاه خلال جلسة الحوار الخاصة ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأوضح، في تصريحات له، أن حديث الرئيس عكس بوضوح ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحقيق السلام الإقليمي، مع التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإشادة بالجهود المصرية في الوساطة وإدارة ملف السلام. كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يعكس الدور الريادي لمصر كدولة داعمة للحوار والاستقرار.

وأشار مسعود إلى أن الرئيس ربط بوضوح بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق السلام والأمن يُعد الأساس الحقيقي لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.

وفيما يخص الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار، لفت إلى أن الرئيس استعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بشأن متانة الاقتصاد المصري. كما أكد الرئيس على ترسيخ دور القطاع الخاص وقيادته لمسيرة النمو، من خلال سياسات واضحة تدعم الشراكات وتوسع قاعدة الملكية.

وأضاف أن الخطاب تطرق إلى إبراز المقومات الاستثمارية الفريدة التي تمتلكها مصر، عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات التكنولوجيا، والتحول الأخضر، والصناعات المتقدمة، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتميزة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واختتم المهندس أحمد أمين مسعود تصريحاته بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن، انطلاقًا من دوره الداعم لسياسات الدولة، يثمّن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في صنع السلام وتحقيق التنمية.

كما أكد استعداد الحزب، وقواه الشبابية والجماهيرية، للعمل على تعزيز هذه الرسائل على مختلف المستويات، والمشاركة الفاعلة في دفع مسيرة البناء والتنمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحقيق الازدهار للمواطن المصري وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.