دوري أبطال إفريقيا| مؤتمر صحفى لتوروب عن مباراة يانج أفريكانز

يعقد في الثالثة والنصف ظهر غدٍ الخميس، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج افريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة لها السادسة مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرح العرب.

يحضر المؤتمر الصحفى كل من ييس توروب، المدير الفني، وكابتن الفريق، للحديث عن رؤيتهما عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويؤدي الأهلي مرانه الختامي في الرابعة ظهر غدٍ الخميس على استاد الجيش ببرج العرب؛ استعدادا للمباراة، وسيكون المران مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.