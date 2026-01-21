قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

انتهت.. خالد الغندور يعلن مفاجأة بشأن بنتايج

علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن عودة اللاعب محمود بنتايج إلي نادي الزمالك مرة اخري  .


وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"قصة بنتايج انتهت و اللاعب يعود للزمالك مرة اخري".


وتدخل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لحل أزمة محمود بنتايج لاعب الفارس الأبيض بعد محاولات اللاعب لفسخ عقده والرحيل مجانا.

وتواصل رئيس الزمالك الأسبق مع المقربين من بنتايج وعرض حل الأزمة المالية مع النادي للاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في ظل الحاجه لخدماته.

وتشهد الساعات المقبلة بوادر لحل أزمة الزمالك مع بنتايج وعودته من جديد للفريق للمشاركة في المباريات وفق تأكيدات راديو أون سبورت.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"جلسة بين الأستاذ ممدوح عباس و وكيل محمود بنتايج للإتفاق علي الأمور المالية  حتي نهاية عقده  قبل العودة للتدريبات".


ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام النادي المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسط غموض يحيط بموقف عدد من اللاعبين المصابين.

