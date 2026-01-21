الزمالك الأول في قائمة أكثر الأندية العربية بقضايا ايقاف قيد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن القلعة البيضاء وترتيبها في قائمة وقف القيد.

وقف قيد الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك في المركز الأول حاليا في قائمة أكثر الأندية العربية التي لديها قضايا ايقاف قيد لدى الفيفا بـ 9 قضايا".

بدأ نادي الزمالك تسريع وتيرة الحفاظ على ما تبقي من الفريق الأول بعد رحيل عدد من اللاعبين وفسخ تعاقدات عدد من اللاعبين.

وشهد نادي الزمالك أزمة مالية حادة أدت لإيقاف القيد على خلفية 9 قضايا مختلفة بسبب المستحقات المالية المتأخرة على إدارة النادي للاعبين ومدربين وأندية.

ويحاول الزمالك في الانتقالات الشتوية التي منع فيها من إجراء أي صفقة ترميم الصفوف وإعادة بعض اللاعبين وأبرزهم بنتايج الظهير الأيسر للفريق.

ويسابق الزمالك الزمن خلال الساعات القادمة لحل أزمة المستحقات المالية مع بنتايج وعودته من جديد للتدريبات.

فيما تم الاتفاق مع محمد السيد على تجديد التعاقد لمدة موسمين ونصف لمنع رحيله نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وتم تجديد التعاقد مع السيد أسامة لاعب ناشئين الزمالك تمهيدا لتواجده مع الفريق الاول.

وقام نادي الزمالك بإبلاغ سيف فاروق جعفر بالخروج خلال الميركاتو الجاري في شكل إعارة لأي نادي آخر.

وانتقل ناصر ماهر إلى بيراميدز ليتم إنهاء المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك في صفقتي دونجا و عمر جابر بجانب الحصول على مبلغ مالي.