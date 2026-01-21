عقوبات قاسية على الاتحاد الجزائري بسبب مباراة نيجيريا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي “كاف”؛ بسبب أحداث مباراة نيجيريا في أمم إفريقيا.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف لوكا زيدان حارس المرمى مباراتين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- إيقاف رفيق بلغالي مدافع الجزائر 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ، تنفذ خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- توقيع غرامة 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير اللائق عقب تلقي 4 لاعبين بطاقات صفراء.

- توقيع غرامة 25 ألف دولار بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة أضرت بصورة اللقاء.

- توقيع 5 آلاف دولار لاستعمال الشماريخ من الجماهير.

- توقيع 5 آلاف دولار لرمي المقذوفات من الجماهير.

- توقيع 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية بسبب محاولة بعض الجماهير تجاوز الحواجز.

- توقيع 50 ألف دولار بسبب حركات مهينة ومسيئة من الجماهير لرفع أوراق نقدية تجاه الحكام.