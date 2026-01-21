قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات قاسية على الاتحاد الجزائري بسبب مباراة نيجيريا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي “كاف”؛ بسبب أحداث مباراة نيجيريا في أمم إفريقيا.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف لوكا زيدان حارس المرمى مباراتين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- إيقاف رفيق بلغالي مدافع الجزائر 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ، تنفذ خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- توقيع غرامة 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير اللائق عقب تلقي 4 لاعبين بطاقات صفراء.

- توقيع غرامة 25 ألف دولار بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة أضرت بصورة اللقاء.

- توقيع 5 آلاف دولار لاستعمال الشماريخ من الجماهير.

- توقيع 5 آلاف دولار لرمي المقذوفات من الجماهير.

- توقيع 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية بسبب محاولة بعض الجماهير تجاوز الحواجز.

- توقيع 50 ألف دولار بسبب حركات مهينة ومسيئة من الجماهير لرفع أوراق نقدية تجاه الحكام.

الاتحاد الجزائري كاف نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

معرض الكتاب

أشرف العزازي: معرض القاهرة للكتاب عرس ثقافي.. والمجلس الأعلى حاضر بإصداراته

كزبرة من كواليس تصوير مسلسل «بيبو» استعدادًا لرمضان 2026

شاهد.. أول صور لـ «كزبرة» من كواليس تصوير مسلسل «بيبو» استعدادًا لرمضان 2026

البوستر الرسمى لمسلسل بابا و ماما

البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد