الجزائر العقدة الوحيدة لأسود التيرانجا في كأس الأمم الأفريقية منذ 2015

واصل منتخب أسود التيرانجا السنغالي حضوره القوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يتعرض سوى لثلاث هزائم فقط منذ نسخة عام 2015 وحتى الآن, اللافت أن جميع هذه الخسائر جاءت أمام منتخب واحد فقط هو الجزائر.

وتعود أولى الهزائم إلى نسخة 2015، حين سقط المنتخب السنغالي أمام “الخضر” بهدفين دون مقابل، قبل أن يتجدد التفوق الجزائري في نسخة 2019، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مناسبتين مختلفتين خلال البطولة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام مدى قوة واستمرارية منتخب السنغال في المنافسات القارية، حيث ظل عصيًا على باقي المنتخبات الأفريقية، باستثناء المواجهات التي جمعته بالمنتخب الجزائري.