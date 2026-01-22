إغلاق مدارس وحالة تأهب.. ثلوج وأمطار غزيرة تضرب اليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن اليونان تشهد حالة من التقلبات الجوية العنيفة، التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على احتفالات الكرنفال، إلى جانب تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والزوار.

وأوضح بركات، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن الطقس في اليونان معروف بتقلبه، إذ قد تشهد البلاد الفصول الأربعة خلال يوم واحد، إلا أن موجة الطقس الحالية تأتي في ذروة فصل الشتاء، حيث تعرضت البلاد منذ أمس لموجة برد قوية تصدرت عناوين الصحف اليونانية، مصحوبة بأمطار غزيرة، ورياح شديدة، وتساقط كثيف للثلوج في عدد من المناطق، حتى في أطراف العاصمة أثينا.

وأشار إلى أن هذه الأحوال الجوية القاسية أثرت بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية، إذ تسببت الأمطار والثلوج في صعوبات ملحوظة في التنقل، خاصة بالمناطق الجبلية وشبه الجبلية، حيث أُغلقت بعض الطرق بشكل مؤقت، وفرضت السلطات استخدام سلاسل الثلوج على عجلات السيارات، مع منع مرور المركبات في المناطق المتأثرة دون الالتزام بهذه الإجراءات.

وأضاف أن المدن الكبرى شهدت أيضًا انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مع تشكل الصقيع صباحًا ومساءً، ما أثر على حركة السير والأنشطة الخارجية، فضلًا عن العملية التعليمية، حيث تقرر إغلاق المدارس في عدد من المناطق كإجراء احترازي.