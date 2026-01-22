إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف ويبومتركس العالمي 2026

أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities)، نتائج نسخة يناير لعام 2026 والتي أظهرت إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف حيث تم إدراج 76 مؤسسة في عام 2022، ثم 78 مؤسسة في عام 2023، ثم 79 مؤسسة في 2024، ثم 81 مؤسسة في نسخة يوليو 2024.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقفزات النوعية التي تحققها الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن إدراج المؤسسات التعليمية المصرية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي لنسخة يناير يأتي استكمالاً لنجاحاتها في تحقيق هذا التواجد القوي داخل التصنيفات الدولية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمبادئها المتمثلة في 'المرجعية الدولية' و'التخصصات البينية"، ويبرهن على قدرتها على المنافسة والتميز، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم البحث العلمي والنشر الدولي وتطوير البنية المعلوماتية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، لترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة إقليميًا ودوليًا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية نتائج الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس العالمي والذي يهتم بتقييم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وفق مدى حضورها الرقمي وتأثيرها العلمي وانفتاحها البحثي وتميزها الأكاديمي، حيث لم يعد التطوير مجرد تحسين محلي، بل بات يهدف لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في التحول الرقمي وتعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية.

وقد ضمت قائمة تصنيف ويبومتركس العالمي في نسخته الأخيرة لأفضل ألف جامعة عالميًا 10 جامعات مصرية وهي: جامعة القاهرة في الترتيب 405 عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية في الترتيب 517 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 658 عالميًا، وجامعة المنصورة في الترتيب 662، وجامعة المستقبل في الترتيب 667، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 849، وجامعة الزقازيق في الترتيب 867، وجامعة الأزهر في الترتيب 879، وجامعة أسيوط في الترتيب 899، وجامعة بنها في الترتيب 917 عالميًا.

كما أدرجت نتائج هذه النسخة من التصنيف جامعة طنطا في الترتيب 1003 عالميًا، وجامعة العاصمة (حلوان سابقا)في الترتيب 1052، وجامعة المنوفية 1138، وجامعة كفر الشيخ في الترتيب 1153، وجامعة المنيا في الترتيب 1161، وجامعة قناة السويس في الترتيب 1215، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب 1219، وجامعة جنوب الوادي في الترتيب 1282، وجامعة بني سويف في الترتيب 1296، وجامعة الفيوم في الترتيب 1392، وجامعة سوهاج في الترتيب 1401، والجامعة البريطانية في مصر في الترتيب 1477، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1487، وجامعة أسوان في الترتيب 1517، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1769، وجامعة دمنهور في الترتيب 1783، والجامعة الألمانية بالقاهرة في الترتيب 1786، وجامعة بورسعيد في الترتيب 1808، وجامعة مدينة السادات في الترتيب 1880، وجامعة دمياط في الترتيب 1887، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1943 عالميًا.

وشملت النتائج كذلك عددًا من الجامعات المصرية في ترتيب متميز وهي: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل الأهلية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، وجامعة الجلالة، وجامعة حورس، وجامعة مصر الدولية، وجامعة هليوبوليس، وجامعة سيناء، والمعهد التكنولوجي العالي، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة النهضة، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة الوادي الجديد، والكلية التكنولوجية العسكرية، وجامعة دراية، وجامعة العريش، والجامعة الفرنسية بمصر، والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة مطروح، والكلية الطبية العسكرية.

وأظهرت النتائج كذلك عدد من المؤسسات التعليمية المصرية في ترتيب متميز ما بين أفضل 5000 جامعة عالميا ليصل إجمالي المؤسسات المصرية المدرجة في التصنيف 83 مؤسسة، تم اختيارها من بين حوالي 32 ألف مؤسسة (جامعة ومعهد) من دول العالم المختلفة .

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities) مبادرة بحثية صادرة عن مختبر Cybermetrics Lab التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا (CSIC)، ويهدف إلى تقييم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وفق مدى حضورها الرقمي وتأثيرها العلمي وانفتاحها البحثي وتميزها الأكاديمي، ويصدر التصنيف نسختين سنويًا الأولى في شهر يناير، والثانية في شهر يوليو.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن استمرار زيادة أعداد الجامعات المصرية وتواجدها القوي في هذه التصنيفات الدولية يأتى كترجمة حقيقية لنجاح استراتيجية الوزارة في دعم الباحثين فنياً وتشجيع النشر الدولي المفتوح وتطوير المنصات الرقمية للجامعات، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سمعة التعليم العالي المصري دوليًا وفتح آفاق أوسع للخريجين في سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى استمرار اهتمام الوزارة في متابعة التطوير المؤسسي داخل الجامعات، وتوفير الدعم اللازم لتطوير البحث العلمي، وتحسين جودة النشر الدولي في الدوريات ذات التأثير المرتفع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والمشروعات البحثية المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الجهد المتميز الذي تقوم به الجامعات المصرية لتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، تنفيذًا لرؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنًا دورها في تنفيذ خطط التطوير التي تستهدف تطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والمساهمة في تحقيق التقدم في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في إتاحة مصادر علمية عالمية وبرامج تدريبية متقدمة للباحثين، وكان له أثر كبير في دعم الجامعات المصرية ورفع قدرتها على تحسين أدائها في التصنيفات الدولية.