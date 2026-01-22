قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
صلاح عبد العاطي: لجنة التكنوقراط في غزة ممر إجباري لنزع ذرائع الاحتلال

هاجر ابراهيم

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحمل أهمية خاصة، وتأتي مكمّلة للتأكيدات المصرية السابقة بأن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة ليست بديلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما تمثل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة ووجود الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه اللجنة جاءت كاقتراح مصري يهدف إلى تذليل العقبات التي يضعها الاحتلال، وصولاً إلى تهيئة الظروف لإتمامها.

وذكر، أن التأخر الفلسطيني في قبول هذه المقترحات، والتلكؤ والإصرار على حالة التفرد، حال دون تشكيل لجنة بمرجعية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في وقت مبكر، مؤكدًا أن المضي قدمًا بها الآن أفضل من عدم إنجازها مطلقًا.

وأشار عبد العاطي إلى وجود مخاوف فلسطينية مشروعة من تجاوز الفلسطينيين أو المساس بوحدتهم الوطنية، أو تعزيز حالة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى فصل القطاع داخليًا.

وأكد، أن الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي، وفي مقدمته الموقف المصري، يركز على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تسريع جهود إحلال السلام والاستقرار عبر حل الدولتين.
 

