صلاح عبد العاطي: لجنة التكنوقراط في غزة ممر إجباري لنزع ذرائع الاحتلال

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحمل أهمية خاصة، وتأتي مكمّلة للتأكيدات المصرية السابقة بأن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة ليست بديلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما تمثل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة ووجود الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه اللجنة جاءت كاقتراح مصري يهدف إلى تذليل العقبات التي يضعها الاحتلال، وصولاً إلى تهيئة الظروف لإتمامها.

وذكر، أن التأخر الفلسطيني في قبول هذه المقترحات، والتلكؤ والإصرار على حالة التفرد، حال دون تشكيل لجنة بمرجعية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في وقت مبكر، مؤكدًا أن المضي قدمًا بها الآن أفضل من عدم إنجازها مطلقًا.

وأشار عبد العاطي إلى وجود مخاوف فلسطينية مشروعة من تجاوز الفلسطينيين أو المساس بوحدتهم الوطنية، أو تعزيز حالة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى فصل القطاع داخليًا.

وأكد، أن الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي، وفي مقدمته الموقف المصري، يركز على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تسريع جهود إحلال السلام والاستقرار عبر حل الدولتين.

