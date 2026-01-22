قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في جميع الأحياء

محافظ الإسكندرية يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في جميع الأحياء
محافظ الإسكندرية يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في جميع الأحياء
أ ش أ

وجّه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات، والقضاء على العشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

وبناءً على تكليفات محافظ الإسكندرية، نفّذ حي أول المنتزه، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة شملت مناطق وشوارع رئيسية وجانبية بالحي، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية على أرصفة المشاة وحرم الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن غلق 10 كافيهات ومغاسل سيارات مخالفة، وإزالة تندات وسقائف وتعريشات صاج، ورفع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعوق حركة السير، والتحفظ على 385 حالة إشغال متنوع، وعدد من حالات الهالك، إلى جانب تحصيل غرامات فورية بقيمة 10 آلاف جنيه من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية.

كما كثّف حي شرق حملات المتابعة بمنطقتي سيدي جابر وسموحة، حيث تم ضبط 419 حالة إشغال متنوع، و280 حالة هالك، وتشميع 6 كافيهات بالسوق التجاري بسموحة، وتحصيل غرامات من المنشآت المخالفة بقيمة 8 آلاف جنيه.

وقام حي وسط بتنفيذ حملة بمنطقة محطة الرمل، أسفرت عن تشميع 3 منشآت مخالفة لمواعيد العمل المقررة، ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، ورفع 35 حالة إشغال، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 14 ألف جنيه لوضع إشغالات على أرصفة المشاة وحرم الطريق العام.

وفي السياق ذاته، تحفّظ حي ثاني المنتزه على 120 حالة إشغال للمحال التجارية والكافيهات، مع إزالة الحواجز الحديدية والإسمنتية والكاوتش، وفتح الطرق أمام المارة وحركة سير السيارات.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد رؤساء الأحياء تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات القضاء على العشوائية حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي

