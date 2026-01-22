قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يشيد بجهود علماء ماليبار في الفقه والحديث

الشيخ أحمد ممدوح وعبد الله الثقافي
الشيخ أحمد ممدوح وعبد الله الثقافي


أشاد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالدور العلمي الرائد الذي يضطلع به علماء ماليبار، مؤكدًا أن نشاطاتهم العلمية جديرة بالتقدير والتوثيق، لا سيما في مجالي الفقه والحديث، لما لها من أثر واضح في خدمة العلوم الشرعية على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فضيلته خلال محاضرة علمية لطلبة جامعة مركز الثقافة السنية، حيث نوّه بإسهامات العلماء الماليباريين عبر التاريخ، مشيدًا على وجه الخصوص بالعالم الجليل زين الدين المخدوم الماليباري، الذي ألّف كتاب فتح المعين  لم يقتصر نفعه على بلاد الهند، بل انتشر أثرها في كثير من البلاد العربية والإسلامية.

وتحدّث الدكتور أحمد ممدوح للطلبة عن أهمية التوفيق والإخلاص والعمل بالعلم، مبينًا أن ما نعيشه من انتقال من العدم إلى الوجود نعمة عظيمة، وأن تكريم الله تعالى لبني آدم، واصطفاء المسلمين، ثم اختيار طلاب العلم، كلّها نعم جليلة تستوجب الشكر بالعمل الجاد ونفع الأمة بالعلم.

كما أوضح فضيلته معنى قوله تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، مؤكدًا أن هذا الوصف ليس حكرًا على اليهود والنصارى، بل هو تفسير عام يشمل كل من سار على نهجهم في مخالفة الحق، مستشهدًا بقوله تعالى في تشبيه من يحمل العلم ولا يعمل به: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارًا﴾.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة فضيلته لمفتي الديار الهندية، حيث أكد كذلك على النشاطات العلمية المباركة التي يقودها فضيلة الشيخ أبي بكر أحمد، مثنيًا على جهوده في خدمة العلم والدعوة.

وترأس الجلسة فضيلة الأستاذ عبد الله الثقافي، عميد كلية أصول الدين، وشارك في الحفل عدد من الأساتذة والضيوف، منهم الأستاذ حسن الثقافي، إلى جانب طلبة كلية أصول الدين، شعبة التفسير والحديث، وطلبة الدورة التخصص، في أجواء علمية عكست عمق التواصل العلمي بين المؤسسات الشرعية في العالم الإسلامي

الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية علماء ماليبار الفقه الحديث جامعة مركز الثقافة السنية زين الدين المخدوم الماليباري فتح المعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 210 مخالفات لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 24 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

ارشيفية

ضبط شبل داخل مزرعة استأجرها أجنبي بالبدرشين

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد