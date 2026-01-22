برلماني يُطالب بإعفاء رسوم هاتفين محمولين للعائدين من الخارج مرة سنويًا

قال النائب عبد اللطيف الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن المصريين بالخارج يقومون بدور وطني كبير ومقدر في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية مراعاة هذا الدور عند وضع السياسات المنظمة لدخول المقتنيات الشخصية، وبما يحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في العدالة.

وطالب النائب بالسماح لكل مصري عائد من الخارج بإدخال هاتف محمول شخصي له، إلى جانب هاتف واحد لأحد أبنائه، معفيين من الرسوم الجمركية مرة واحدة سنويًا، وذلك وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم إساءة الاستخدام أو التحايل على القوانين.

وأوضح النائب أن الهاتف المحمول لم يعد من الكماليات أو مظاهر الرفاهية، بل أصبح أداة أساسية وضرورة يومية مرتبطة بالتعليم والعمل والتواصل، مشددًا على أن تخفيف الأعباء عن المواطنين يمثل أولوية ثابتة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في حرص الدولة ومؤسساتها على تحقيق التوازن بين حماية مواردها ودعم المواطنين، لا سيما المصريين بالخارج الذين يواصلون العطاء من أجل وطنهم.