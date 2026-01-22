قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف زادة: السياسة المصرية في دافوس تعكس دورًا محوريًا بالملفات الإقليمية والدولية

هاجر ابراهيم

قال السفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تأسس عام 1971 على يد الاقتصادي المعروف كلاوس شواب، وأن مصر كانت دائمًا مشاركة فيه، موضحا أن المنتدى الاقتصادي يعقد اجتماعاته في دافوس بسويسرا ويوازي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث الأهمية الاقتصادية، مؤكّدًا أن قرارات المنتدى غير ملزمة لكنها تحظى باهتمام كبير على الصعيد الدولي.

وأشار السفير، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة إكسترا نيوز، إلى أن العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتميز بالاحترام المتبادل، وأن هذه العلاقة الشخصية كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون بين البلدين، سواء في ملف سد النهضة الإثيوبي أو ملف غزة ومرحلة السلام الثانية.

وفي ما يخص ملف غزة، أكد السفير زادة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك حكومة غزة وحركة حماس، وتعمل على تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، وفتح المعابر، مع الحفاظ على الضغط الدبلوماسي على الجانب الإسرائيلي لضمان الالتزام بالاتفاقيات.

أما بخصوص سد النهضة الإثيوبي، فأوضح أن الإدارة الأمريكية على دراية بموقف مصر العادل، وأن واشنطن تدعم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان، مع الإشارة إلى دور الرئيس ترامب في الضغط على الجانب الإثيوبي لتحقيق تفاهمات عملية.

كما تناول السفير السياسة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن مصر تتبع دبلوماسية رشيدة تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مع التعبير الواضح عن موقفها في الملفات الإقليمية والدولية، بما يعكس احترام الدولة المصرية للمعايير الدولية ويضمن لها تقديرًا واحترامًا على المستوى الدولي.

