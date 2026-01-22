أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول أيامه، للاطلاع على فعاليات الجناح وما يقدمه من محتوى ثقافي وتعليمي متميز.

وشهد خلال الجولة مختلف الفعاليات التي تُبرز الدور الرائد للأزهر في نشر العلم والمعرفة، وتعزيز الوعي الفكري والديني لدى الزوار، بجانب عرض إصداراته الجديدة من الكتب والمطبوعات العلمية والثقافية التي تواكب تطورات العصر، بما يعكس رسالته في التنوير والإشراف على الدراسات الشرعية والفكرية.

كما تفقد أبرز الفعاليات التي يشملها الجناح هذا العام، والتي تضمنت تنظيم فقرات لتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وإلقاء الأناشيد الدينية، وعقد ندوات ثقافية وفكرية متنوعة، بالإضافة إلى عرض مشروعات الأزهر البحثية والتعليمية، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وبناء وعي علمي رصين، فضلا عن متحف مكتبة الأزهر، الذي يزخر بالمخطوطات النادرة.

وأعرب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية عن سعادته بما شاهده من تنوع وثراء المحتوى المقدم، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على المشاركة في فعاليات معرض الكتاب لتقديم المعرفة الإسلامية الأصيلة للقراء من مختلف الأعمار والفئات، بما يعكس رسالة الأزهر في خدمة الفكر الإسلامي الصحيح، ونشر ثقافة التسامح والوسطية، ومواجهة التطرف الفكري والعقدي.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).