ديني

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفدين من باكستان والإمارات لبحث سُبُل تعزيز التعاون

محمد صبري عبد الرحيم

استقبل أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم، أ.د. حسن محيي الدِّين القادري، رئيس المجلس الأعلى لمنهاج القرآن الدولي، وعضو مجلس الأمناء بجامعة المنهاج في مدينة (لاهور) بباكستان والوفد المرافق له، والسيِّد علي بن السيِّد عبد الرحمن آل هاشم، مستشار الشئون القضائيَّة والدِّينيَّة بديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليَّات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميَّة.

وتناول اللقاءان سُبُل تعزيز التعاون العِلمي والفِكري بين المؤسَّسات الدِّينيَّة، وتبادُل الخبرات في مجالات نَشْر الفِكر الوسطي وخدمة القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى بحث آفاق العمل المشترك في مواجهة التحديات الفِكريَّة المعاصرة؛ بما يُسهِم في ترسيخ قِيَم التسامح والتعايش، ودعم الجهود الدوليَّة لنشر صحيح الدِّين.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أهميَّة الدَّور الذي تقوم به المؤسَّسات الدِّينيَّة والعِلميَّة بالعالَم الإسلامي في تعزيز الخطاب الدِّيني الرشيد، مشيدًا بالجهود العِلميَّة والدعويَّة التي تبذلها هذه المؤسَّسات في خدمة قضايا الأمَّة.

وأشار إلى أنَّ مثل هذه اللقاءات تمثِّل فرصةً ثمينةً لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين المؤسَّسات الدَّوليَّة؛ بما يضمن نَشْر الفكر الوسطي المعتدل، وترسيخ القِيَم الإنسانيَّة المشتركة، وتعزيز دَور الأزهر الشريف في مواجهة التحديات الفِكريَّة المعاصرة.

من جانبهما، أعرب أ.د. حسن محيي الدِّين القادري والسيِّد علي بن السيِّد عبد الرحمن آل هاشم عن تقديرهما الكبير لجهود مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في تعزيز التعاون العِلمي والدَّعوي مع المؤسَّسات الدَّوليَّة، مؤكِّدَين حرصهما على توطيد أُطُر العمل المشترك بما يخدم أهداف الأمَّة، ويعزِّز القِيَم الدِّينيَّة الصحيحة على المستوى العالمي.

محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامية رئيس المجلس الأعلى لمنهاج القرآن لاهور خدمة القرآن الكريم وعلومه آفاق العمل المشترك

