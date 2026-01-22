قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
فن وثقافة

كليب حسام البيجرمى "يا طيور" للمخرجة بتول عرفة يقترب من 3 ملايين مشاهدة

حسام البيجرمى
حسام البيجرمى
أوركيد سامي

حقق كليب الفنان حسام البيجرمى "يا طيور" للمخرجة بتول عرفة، ما يقارب الـ 3 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات الشاعر كريم حكيم والملحن خالد فتوح والتوزيع لكريم أسامة، ومكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذى حققته أغنيتة الأخيرة "نويت" ووصولها إلى 3 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.


أبرز أعمال المخرجة بتول عرفة

من آخر أعمال المخرجة بتول عرفة كان كليب أغنية "برواز كبير" للفنانة اللبنانية دينا حايك وكليب سارة سليم سحاب "إحساس مختلف"، وكليب "جناين ورد" لمحمد المشعل وحازم أحمد و"غير" للمطرب محمد مشعل.

المخرجة بتول عرفة، من أبرز المخرجات في مصر والوطن العربي وحصلت علىMiddle East music awards   أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت المخرجة بتول عرفة مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر.

فيما حققت ناجح كبير بتقديمها مسرحية "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومسرحية "شحاتين أكاديمي"، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري.

كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.

https://www.youtube.com/watch?v=uu1G39gC6IE&t=5s

