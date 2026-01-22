قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية

ميناء العريش
ميناء العريش
أ ش أ

العريش أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم الخميس، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إنه تم إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر بسبب الرياح الشديدة.

وأكد المصدر، عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة ورياحا شديدة تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.

م ر و ا ن/ أ د ه

العريش ميناء سوء الأحوال الجوية

