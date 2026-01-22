الداخلية التونسية: مقتل 4 إرهابـ يين في ولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس مقتل 4 إرهابيين في ولاية القصرين بعد تعقبهم خلال الأيام الأخيرة.

مقتل 4 إرهابيين في تونس

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان لها أن "العمل مستمر دون انقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها وستبقى بلادنا عزيزة آمنة شامخة أبد الدّهر وستتكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب"، بحسب ما أفادت به وكالة تونس للأنباء "تاب".

يأتي ذلك بعدما أحبطت أجهزة الأمن التونسية عملية إرهابية في 3 يناير الجاري بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة (القصرين)، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صدّيق العبيدي" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة الڨصرين.

وأشارت السلطات التونسية إلى استشهاد أحد أفراد الأمن ويدعى مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين.