تطوير مستمر.. اللجنة الإعلامية للملتقى العربي لفنون العرائس: نستهدف حمايته من الاندثار

كشف المخرج غنام غنام رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، تفاصيل وفعاليات الملتقى.

وقال غنام غنام في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم تبادل الخبرات والإبداعات في الملتقى العربي لفنون العرائس ".

وتابع غنام غنام :" نستهدف حماية فنون العرائس من الاندثار والعمل على تطويرها والحفاظ عليها ".

وأكمل غنام غنام :" نستهدف إحداث التنمية الحقيقية لفنون العرائس والفنانين العاملين فيه، ونستهدف في تحسين الصورة المجتمعية تجاه فنون العرائس ".

ولفت غنام غنام :" فنون العرائس كثيرة ومتشعبة"، مضيفا:" المحتوى الفني المقدم يتم تصميمه بشكل علمي لإحداث التنمية الثقافية والفنية ".

