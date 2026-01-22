مصطفى بكري: ما يحدث من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة أمر غير موفق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تدفق تحويلات المصريين بالخرج أكدت نجاح السياسات النقدية في مصر، مشيرا إلى أن ما يحدث من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة أمر غير موفق.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب مراعاه البعد الإجتماعي في قضية إلغاء الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المصريين في الخارج يقدمون للدولة 37.5 مليار دولار للدولة، مؤكدا أنه لا بد من وضع حلول ترضي المواطن المصري في الخارج.

وأشار بكري إلى أن القرار، رغم تبرير الحكومة له بدعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق المحمول ومكافحة التهريب، تسبب في حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند عودتهم إلى البلاد، خاصة مع الارتفاع العالمي في أسعار الهواتف، مشددًا على أن الهاتف المحمول بات ضرورة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.