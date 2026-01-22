قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن
شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
توك شو

برلمانية: غضب شعبي متصاعد من أسعار الإنترنت.. المواطن دفع ثمن التطوير دون تحسن في الخدمة

محمد البدوي

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن خدمات الإنترنت في مصر تشهد حالة من السخط المجتمعي المتزايد، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الباقات منذ عام 2024، في مقابل استمرار شكاوى المواطنين من ضعف جودة الخدمة وسرعة نفاد الباقات دون مبررات واضحة.

 إحلال الكابلات القديمة

وأكدت إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن شركات الإنترنت أعادت تسعير الباقات ورفعت أسعارها بالتزامن مع إحلال الكابلات القديمة وتحويلها إلى نظام الفايبر، وهي تكلفة تحمّلها المواطن على أمل تحسين مستوى الخدمة، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مخيبة للآمال.

وأوضحت أن شكاوى المستخدمين تتكرر بالنمط نفسه، سواء فيما يتعلق بضعف السرعات أو الاستهلاك السريع للجيجابايت، مؤكدة أن الأمر لم يعد مقتصرًا على حالات فردية، بل أصبح ظاهرة عامة تستدعي تدخلًا عاجلًا ومساءلة حقيقية من الجهات المعنية.

 احتساب استهلاك الجيجابايت

وتساءلت النائبة عن آليات احتساب استهلاك الجيجابايت داخل الباقات، وأسباب نفادها المتسارع رغم زيادتها الاسمية مقارنة بالسنوات الماضية، مطالبة شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم توضيحات شفافة حول أسس القياس والتسعير.

نظام الباقات المفتوحة

كما أشارت إلى وجود فجوة واضحة عند مقارنة تكلفة خدمات الإنترنت في مصر بعدد من الدول الأخرى التي تطبق نظام الباقات المفتوحة أو تقدم أسعارًا أقل مقابل جودة أعلى، مؤكدة أن السعر الحالي لا يتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

 حصر عدد الشكاوى المقدمة

وشددت إيرين سعيد على ضرورة حصر عدد الشكاوى المقدمة من المستخدمين بدقة، ومتابعة آليات التعامل معها، مؤكدة أن حصول المواطن على خدمة عادلة تتناسب مع ما يدفعه من تكلفة يجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة في ظل اعتماد قطاعات واسعة من المجتمع على الإنترنت في التعليم والعمل والخدمات اليومية.

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قطع المياه

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها

وزير خارجية السعودية

وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

الوفد الأمريكي يلتقي بوتين في الكرملين

الكرملين: بدء محادثات بوتين وويتكوف في موسكو

حشود عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط

تعزيزات عسكرية أمريكية قرب إيران.. وتصريحات متباينة من ترامب بشأن الحرب

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

