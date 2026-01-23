لينا صوفيا تشوق الجمهور لمسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026

شوّقت الفنانة لينا صوفيا، جمهورها لأحدث أعمالها الدرامية، بعدما نشرت البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026



وظهرت لينا صوفيا على البوستر بإطلالة لافتة مختلفة معلّقة عليه بعبارة: «انتظروني في رمضان في مسلسل وننسى اللي كان»، ما أثار حماس المتابعين وتفاعلهم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد مسلسل «وننسى اللي كان» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يتناول قصة إنسانية مشوّقة تحمل العديد من المفاجآت الدرامية، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما.



ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن المزيد من التفاصيل الخاصة بأبطال العمل وقصته الكاملة.



ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، ، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى، غيرهم كثير من النجوم.