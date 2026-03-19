مخاطر صحية تهدد القلب حال الإفراط في كعك العيد.. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل مواطن بالتأكيد خرج من رمضان وقد تعلّم شيئًا؛ فهناك من تعلّم التدبر والتأمل، وهناك من فقد وزنه وتخلص من الشحوم والدهون.

وحذّر من كثرة تناول السموم البيضاء في العيد، قائلًا: "للأسف، كل احتفالات المصريين تكون بالأكل، وأن عيد الفطر مشهور بالكعك، ولذلك على الجميع الحذر من تناول كميات كبيرة من الكعك".

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الدقيق الأبيض الذي يُصنع منه الكعك سم، والسكر الأبيض سم، والدهون التي تكسب الكعك طعمه فهي سم، فكل ما يُوضع في الكعك يؤثر على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه لا يمنع تناول الكعك، لكن من الممكن تناول قطعة واحدة، وأن هذه النصيحة لتجنب الإصابة بالأمراض، منها ارتفاع الكوليسترول والدهون، والإصابة بالسكري من النوع الثاني، وقد تنتهي بالأزمة القلبية.

ولفت إلى أن من أخطر الأشياء بعد السجائر هي كعك العيد والسموم البيضاء، ولذلك على كل مواطن تناول الوجبات الصحية، منها السمك، والحلبة، والترمس، والعصائر الطبيعية.



