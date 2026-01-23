شكر واعتذار.. عبد العزيز مخيون يطمئن الجمهور بعد العملية الجراحية

طمأن الفنان عبد العزيز مخيون جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال مخيون عبر حسابه على فيس بوك: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذى لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو. أتوجه إلى الله العلى القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطنى بلطفه فى أصعب اللحظات، وإنى إذ أستودعه صحتى وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك فى العمر والعمل».

وتابع :" قائلاً: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن امتنانى العميق لأخى وصديقى النبيل الدكتور أشرف زكى، لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة فى مصر، وقائد استثنائى لنقابة المهن التمثيلية. إن وقفته الصادقة بجانبى تجسيد لشهامة الفارس المصرى، وبرهان جديد على دوره القومى كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعى هذا الوطن. لقد كنت وما زلت الأخ والسند والقدوة فى إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن».



وأضاف: أتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبى المحترف، وهيئة التمريض الكرام «ملائكة الرحمة»، الذين لم يدخروا جهداً فى رعايتى بأمانة وإخلاص».

واختتم، قائلاً: «إلى جمهورى العزيز فى مصر والوطن العربى، لقد غمرتنى رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهى أغلى ما أملك فى مسيرتى الفنية. وإنى إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لى، أعتذر بشدة عن عدم قدرتى على الرد على المكالمات الهاتفية فى الوقت الراهن، مقدّرًا تفهمكم ودعواتكم الصادقة. حفظكم الله جميعًا، وحفظ مصر من كل سوء».