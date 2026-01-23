قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شكر واعتذار.. عبد العزيز مخيون يطمئن الجمهور بعد العملية الجراحية

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
منار نور

طمأن الفنان عبد العزيز مخيون جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال مخيون عبر حسابه على فيس بوك: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذى لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو. أتوجه إلى الله العلى القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطنى بلطفه فى أصعب اللحظات، وإنى إذ أستودعه صحتى وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك فى العمر والعمل».

وتابع :" قائلاً: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن امتنانى العميق لأخى وصديقى النبيل الدكتور أشرف زكى، لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة فى مصر، وقائد استثنائى لنقابة المهن التمثيلية. إن وقفته الصادقة بجانبى تجسيد لشهامة الفارس المصرى، وبرهان جديد على دوره القومى كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعى هذا الوطن. لقد كنت وما زلت الأخ والسند والقدوة فى إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن».


وأضاف: أتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبى المحترف، وهيئة التمريض الكرام «ملائكة الرحمة»، الذين لم يدخروا جهداً فى رعايتى بأمانة وإخلاص».

واختتم، قائلاً: «إلى جمهورى العزيز فى مصر والوطن العربى، لقد غمرتنى رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهى أغلى ما أملك فى مسيرتى الفنية. وإنى إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لى، أعتذر بشدة عن عدم قدرتى على الرد على المكالمات الهاتفية فى الوقت الراهن، مقدّرًا تفهمكم ودعواتكم الصادقة. حفظكم الله جميعًا، وحفظ مصر من كل سوء».

عبّد العزيز مخيون مرض عبد العزيز مخيون نقابة المهن التمثيلية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد