قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا

الجيش العراقي
الجيش العراقي
محمود نوفل


أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال احتجاز المعتقلين.

وقال وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو تنظيم داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا ونتوقع من بلدانهم استعادتهم ومحاكمتهم.

ولاحقا ؛ توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء ونقلا عن المسؤول ذاته  فإن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.

فيما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق و أرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتجري عمليات النقل بعد أن أثار الانهيار السريع لقوات "قسد" بقيادة الكورد في شمال شرق سوريا مخاوف بشأن أمن السجون بعد فرار نحو 200 من مقاتلي داعش من سجن الشدادي السوري يوم الثلاثاء. وقد تمكنت القوات الحكومية السورية من إعادة إلقاء القبض على الكثير منهم.

وختم المسؤول تصريحاته قائلا :  يتم خلال عمليات النقل التي تنفذها الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمقاتلي الدولة "الأكثر خطورة"، موضحا أنهم ينحدرون من دول مختلفة بعضها أوروبية.

العراق تنظيم داعش وزير الحرب الأمريكي الجيش العراقي التحالف الدولي ضد تنظيم داعش سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

ستانلي اوجو

بعد مفاوضات الأهلي المصري.. ستانلي اوجو ينتقل إلى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف

الاهلي

قبل مواجهة يانج افريكانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أحمد سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة لناصر ماهر بعد انتقاله لبيراميدز

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد