وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا



أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال احتجاز المعتقلين.

وقال وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو تنظيم داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا ونتوقع من بلدانهم استعادتهم ومحاكمتهم.

ولاحقا ؛ توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء ونقلا عن المسؤول ذاته فإن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.

فيما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق و أرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتجري عمليات النقل بعد أن أثار الانهيار السريع لقوات "قسد" بقيادة الكورد في شمال شرق سوريا مخاوف بشأن أمن السجون بعد فرار نحو 200 من مقاتلي داعش من سجن الشدادي السوري يوم الثلاثاء. وقد تمكنت القوات الحكومية السورية من إعادة إلقاء القبض على الكثير منهم.

وختم المسؤول تصريحاته قائلا : يتم خلال عمليات النقل التي تنفذها الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمقاتلي الدولة "الأكثر خطورة"، موضحا أنهم ينحدرون من دول مختلفة بعضها أوروبية.