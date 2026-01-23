قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خبير سيارات يكشف 3 أسئلة يخشاها التجار من العملاء

نصائح شراء سيارة
نصائح شراء سيارة

شارك أحد بائعي السيارات، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 43 عامًا، مجموعة من النصائح الذهبية عبر منصة "تيك توك"، محذرًا المشترين من الوقوع في فخ "الأقساط الشهرية". 

وأكد الخبير أن القاعدة الأولى والأهم هي "السعر أولاً"، حيث يحاول التجار دائمًا توجيه انتباه الزبون إلى القسط الشهري الذي يمكن التلاعب به عبر زيادة مدة القرض أو رفع الفائدة، بينما يظل السعر الإجمالي هو المؤشر الحقيقي لقيمة الصفقة. 

ونالت هذه النصيحة تأييدًا واسعًا من المتابعين الذين أكدوا نجاحها في توفير آلاف الدولارات عند الشراء بشكل فعال تمامًا.

السؤال الأول: هل يمكنني رؤية فاتورة المصنع؟

يعد السؤال عن “فاتورة الوكيل” من أكثر الأسئلة التي يخشاها التجار؛ فهذه الفاتورة توضح السعر الأصلي الذي دفعته الوكالة للمصنع للحصول على السيارة. 

ورغم أن الوكالات لا ترغب في كشف هامش ربحها، إلا أن طلب رؤية هذه الفاتورة يضع المشتري في موقف تفاوضي قوي. ويشير الخبير إلى أن الوكالات الذكية قد تشارك هذه المعلومة لتجعل الزبون "شريكًا" في الصفقة، عبر تحديد مبلغ ربح عادل فوق سعر الفاتورة، مما يضمن شفافية كاملة في عملية البيع.

السؤال الثاني: ما سعر الفائدة الأساسي؟

في حالات الشراء بالتمويل، لا يذهب العميل غالبًا إلى البنك مباشرة، بل تقوم الوكالة بدور الوسيط فيما يعرف بـ "الإقراض غير المباشر". 

يحصل الوكيل من البنك على "سعر فائدة أساسي" (Buy Rate)، ثم يقوم بإضافة نسبة إضافية عليه لتحقيق ربح إضافي من الفائدة. 

لذلك، يشدد الخبير على ضرورة سؤال الوكيل عن السعر الذي حصل عليه من البنك قبل الإضافة، لمنع التلاعب في نسب الفائدة وضمان الحصول على أفضل شروط تمويل ممكنة.

السؤال الثالث: ما السعر النهائي "خارج المعرض" (Out-the-Door Price)؟

يسعى التجار دائمًا لتجنب الحديث عن السعر النهائي الشامل (OTD)، مفضلين التركيز على الأقساط الصغيرة الجذابة. 

ويشمل السعر النهائي قيمة السيارة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم الإدارية وأي إضافات أخرى. 

إن الإصرار على معرفة هذا الرقم يمنع الوكيل من إضافة "رسوم خفية" في اللحظات الأخيرة من توقيع العقد.

ويختم الخبير نصائحه بصرخة تنبيه لكل مشترٍ: "تذكر دائمًا.. السعر الإجمالي فوق الأقساط"، لضمان عدم الانخداع بمدفوعات شهرية بسيطة تخفي خلفها تكلفة باهظة على المدى الطويل.

شراء سيارة سعر السيارة أسعار السيارات سعر الفائدة على السيارات التفاوض مع وكالات السيارات نصائح شراء سيارة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

أنواع الخبز

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

خالد الصاوى

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

كمال أبو رية

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد