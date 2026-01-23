خبير سيارات يكشف 3 أسئلة يخشاها التجار من العملاء

شارك أحد بائعي السيارات، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 43 عامًا، مجموعة من النصائح الذهبية عبر منصة "تيك توك"، محذرًا المشترين من الوقوع في فخ "الأقساط الشهرية".

وأكد الخبير أن القاعدة الأولى والأهم هي "السعر أولاً"، حيث يحاول التجار دائمًا توجيه انتباه الزبون إلى القسط الشهري الذي يمكن التلاعب به عبر زيادة مدة القرض أو رفع الفائدة، بينما يظل السعر الإجمالي هو المؤشر الحقيقي لقيمة الصفقة.

ونالت هذه النصيحة تأييدًا واسعًا من المتابعين الذين أكدوا نجاحها في توفير آلاف الدولارات عند الشراء بشكل فعال تمامًا.

السؤال الأول: هل يمكنني رؤية فاتورة المصنع؟

يعد السؤال عن “فاتورة الوكيل” من أكثر الأسئلة التي يخشاها التجار؛ فهذه الفاتورة توضح السعر الأصلي الذي دفعته الوكالة للمصنع للحصول على السيارة.

ورغم أن الوكالات لا ترغب في كشف هامش ربحها، إلا أن طلب رؤية هذه الفاتورة يضع المشتري في موقف تفاوضي قوي. ويشير الخبير إلى أن الوكالات الذكية قد تشارك هذه المعلومة لتجعل الزبون "شريكًا" في الصفقة، عبر تحديد مبلغ ربح عادل فوق سعر الفاتورة، مما يضمن شفافية كاملة في عملية البيع.

السؤال الثاني: ما سعر الفائدة الأساسي؟

في حالات الشراء بالتمويل، لا يذهب العميل غالبًا إلى البنك مباشرة، بل تقوم الوكالة بدور الوسيط فيما يعرف بـ "الإقراض غير المباشر".

يحصل الوكيل من البنك على "سعر فائدة أساسي" (Buy Rate)، ثم يقوم بإضافة نسبة إضافية عليه لتحقيق ربح إضافي من الفائدة.

لذلك، يشدد الخبير على ضرورة سؤال الوكيل عن السعر الذي حصل عليه من البنك قبل الإضافة، لمنع التلاعب في نسب الفائدة وضمان الحصول على أفضل شروط تمويل ممكنة.

السؤال الثالث: ما السعر النهائي "خارج المعرض" (Out-the-Door Price)؟

يسعى التجار دائمًا لتجنب الحديث عن السعر النهائي الشامل (OTD)، مفضلين التركيز على الأقساط الصغيرة الجذابة.

ويشمل السعر النهائي قيمة السيارة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم الإدارية وأي إضافات أخرى.

إن الإصرار على معرفة هذا الرقم يمنع الوكيل من إضافة "رسوم خفية" في اللحظات الأخيرة من توقيع العقد.

ويختم الخبير نصائحه بصرخة تنبيه لكل مشترٍ: "تذكر دائمًا.. السعر الإجمالي فوق الأقساط"، لضمان عدم الانخداع بمدفوعات شهرية بسيطة تخفي خلفها تكلفة باهظة على المدى الطويل.