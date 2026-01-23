شريف فتحي يلتقي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. تفاصيل

استكمل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اللقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد لقاء مع شيخة النويس أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وجاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار والمنظمة، بما يساهم في دعم صناعة السياحة في مصر وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير نظام الإحصائيات السياحية، والحصول على البيانات الدقيقة المُرتبطة بقطاع السياحة في الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينهم مصر، ولاسيما ما يتعلق بأعداد الفنادق وشركات السياحة، والسائحين الوافدين لكل دولة وأنماطهم وشرائحهم المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وميكنة نظم جمع وتحليل البيانات، بما يتيح توافر معلومات مُحدثة بشكل مستمر تغطي مختلف محاور قطاع السياحة.

وتم التأكيد على أهمية تسهيل إتاحة الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات السياحية، وتعزيز تبادلها بين الدول الأعضاء،كما سيتم إتاحة جزء منها للتداول العام، مما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع السياحة عالمياً.

كما تطرق الحديث إلى بحث أوجه التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بقطاع السياحة، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وعقب اللقاء، اصطحب الوزير، شيخة النويس، في جولة داخل متحف المستنسخات الأثرية المُقام ضمن المشاركة المصرية في معرض FITUR 2026، وأبدت إعجابها بالمستنسخات الأثرية المعروضة، وما تعكسه من ثراء وتنوع الحضارة المصرية، ودورها في الترويج للمقومات السياحية والثقافية لمصر بصورة مبتكرة أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.

