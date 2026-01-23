قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شريف فتحي يلتقي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استكمل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اللقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد لقاء مع شيخة النويس أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزير السياحة والآثار 

وجاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار والمنظمة، بما يساهم في دعم صناعة السياحة في مصر وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير نظام الإحصائيات السياحية، والحصول على البيانات الدقيقة المُرتبطة بقطاع السياحة في الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينهم مصر، ولاسيما ما يتعلق بأعداد الفنادق وشركات السياحة، والسائحين الوافدين لكل دولة وأنماطهم وشرائحهم المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وميكنة نظم جمع وتحليل البيانات، بما يتيح توافر معلومات مُحدثة بشكل مستمر تغطي مختلف محاور قطاع السياحة.

وتم التأكيد على أهمية تسهيل إتاحة الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات السياحية، وتعزيز تبادلها بين الدول الأعضاء،كما سيتم إتاحة جزء منها للتداول العام، مما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع السياحة عالمياً.

كما تطرق الحديث إلى بحث أوجه التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بقطاع السياحة، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وعقب اللقاء، اصطحب الوزير، شيخة النويس، في جولة داخل متحف المستنسخات الأثرية المُقام ضمن المشاركة المصرية في معرض FITUR 2026، وأبدت إعجابها بالمستنسخات الأثرية المعروضة، وما تعكسه من ثراء وتنوع الحضارة المصرية، ودورها في الترويج للمقومات السياحية والثقافية لمصر بصورة مبتكرة أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.

وزير السياحة والآثار السياحة والآثار FITUR الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة منظمة الأمم المتحدة للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

مراد مكرم

لننجو من سرقة التاريخ.. مراد مكرم يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم

خالد سليم ووالده

وحشتني يا حبيبي.. خالد سليم يوجه رسالة لوالده الراحل

مكصد الحلي

حالة حرجة.. نقل الفنان العراقي مكصد الحلي للعناية المركزة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد