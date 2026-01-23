قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد جديد| جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمود بنتايج
مصرع أم وأطفالها الأربعة في تسرب غاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
فن وثقافة

مهرجان كان يهيمن على حفل الأوسكار 2026 بـ 19 ترشيحًا لستة أفلام

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
محمد نبيل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة الترشيحات للدورة 98 من جوائز الأوسكار، المقرر إقامتها في 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس. وأعرب مهرجان كان السينمائي عن سعادته بحضور قوي لأفلامه، حيث نجحت 6 أفلام من الاختيار الرسمي لدورة 2025 في دخول المنافسة، محققة 19 ترشيحًا موزعة على 12 فئة.
 

وتصدّر فيلم Sentimental Value للمخرج يواكيم ترير، الحائز على الجائزة الكبرى (Grand Prix) في مهرجان كان 2025، قائمة الأفلام الأكثر ترشيحًا بواقع 9 ترشيحات. فيما حصد فيلم The Secret Agent للمخرج كليبر ميندونسا فيليو، الفائز بجائزتي أفضل إخراج وأفضل أداء تمثيلي (ممثل) في كان، 4 ترشيحات.

كما نال فيلم It Was Just an Accident للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الحاصل على السعفة الذهبية في الدورة الـ78 من مهرجان كان، ترشيحين، وهو العدد نفسه الذي حصده فيلم Sirāt للمخرج أوليفر لاكس، الفائز بـجائزة لجنة التحكيم (مناصفة). 

وحصل كل من فيلم الرسوم المتحركة Arco للمخرج أوغو بيانفينو، وفيلم Little Amélie or The Character of Rain للمخرجتين مايليس فالاد وليان-تشو هان على ترشيح واحد لكل منهما.
 

وأعرب مهرجان كان في بيان رسمي عن تهانيه الحارة لجميع المرشحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الاوسكار جوائز الأوسكار مهرجان كان السينمائي

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

الدكتور عبد اللطيف الواصل

برنامج ثقافي سعودي طوال أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

مؤتمر دافوس

منتدى دافوس 2026 يختتم أعماله وسط هيمنة تحركات ترامب..تفاصيل

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس

المقارنة بين الإخوة
المقارنة بين الإخوة
المقارنة بين الإخوة

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

