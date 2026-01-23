قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: التواصل مع المواطنين أولوية قصوى لتلبية مطالبهم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم .

ووجه محافظ أسوان المسئولين بسرعة بحثها والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وأكد محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والإلتحام المباشر مع المواطنين يمثلان أولوية قصوى فى منظومة العمل التنفيذى لما لهما من دور محورى في التعرف عن قرب على إحتياجات المواطنين وهمومهم ، ووضع حلول فورية وعاجلة لها بما ينعكس إيجابياً على تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أبناء هذه المحافظة العريقة .

جهود متنوعة

وكان قد قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة بمسجد منصور حماده بشارع عباس فريد ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والشيخ سعودى مرزوق إمام وخطيب المسجد ، وعدد من القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية بالمحافظة .

إلى جانب الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، والذى ألقى خطبة الجمعة ، والتى جاءت تحت عنوان " المهن فى الإسلام طريق العمران والإيمان معاً " ، حيث تناولت أهمية العمل والإتقان ودورهما فى بناء المجتمع وترسيخ القيم الدينية والإنسانية ، وعقب أداء صلاة الجمعة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

