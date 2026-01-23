قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإعادة الإنضباط ورفع الإشغالات بالشوارع والأسواق ..صور

محمد عبد الفتاح

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة مفاجئة بعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة شملت السوق السياحى القديم ، وشوارع البركة والمطار ، وميدان المحطة .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة ، وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لزهرة الجنوب.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة.

وخلال الجولة رصد محافظ أسوان عدداً من المظاهر السلبية التى تشوه الشكل الجمالى للمدينة وتعيق حركة المواطنين والسيارات ، وعلى رأسها الإشغالات والتعديات من بعض الباعة الجائلين بالسوق السياحى نتيجة عدم الإلتزام بخطوط التنظيم المقررة ، وعلى الفور أصدر الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته المشددة بإزالة ورفع كافة الإشغالات ، وقيام نقطة الشرطة الأمنية بالسوق بالتعاون مع الوحدة المحلية لتنفيذ ذلك بشكل مستمر .

جهود متنوعة

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تجاوزات تمس حرم الطريق أو تعوق الحركة العامة ، وسيتم التطبيق الفورى للغرامات المالية للمخالفين فى حالة عدم الإلتزام الكامل بخطوط التنظيم سواء بوضع الحواجز أو البلدورات أو الكراسى أو أى مظاهر أخرى مخالفة .

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الإجراءات الرادعة تأتى ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين ، ورفع مستوى النظافة العامة بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لعروس المشاتى ، ويحقق راحة المواطن الأسوانى ويحسن من الصورة البصرية للمدينة أمام الأفواج السياحية الزائرة .

ووجه المحافظ بسرعة التعامل الفوري والحاسم مع أى تعديات يتم رصدها،  ورفع كل ما يعيق الحركة أو يشوه المظهر العام ، وأن الحملات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل دائم لتطبيق القانون على الجميع بكل حزم بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة للمواطنين ويعزز من جاذبية أسوان كوجهة سياحية عالمية .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

