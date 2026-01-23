قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
توك شو

شبكة العروس بين العرف والقانون.. متى يحق للخاطب استردادها؟

محمد البدوي

تثير مسألة استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة جدلاً واسعاً بين الرأي العام، ما بين الأعراف الاجتماعية المتوارثة والضوابط القانونية الحاكمة للعلاقات الأسرية.

التفسيرات العاطفية والاجتهادات

وتتجدد التساؤلات حول الموقف القانوني الصريح من حق الخاطب في استرداد ما قدمه قبل إتمام الزواج؛ ويأتي حديث الخبراء القانونيين ليحسم هذا الخلاف، مؤكدين أن القانون المصري وضع إطاراً واضحاً ينظم هذه المسألة، بعيداً عن التفسيرات العاطفية أو الاجتهادات العرفية، ومحدداً الطبيعة القانونية للشبكة وحدود الرجوع فيها عند عدم اكتمال رابطة الزواج.

استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة

وأكد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون المصري لا يتعارض مع الرأي الديني، لكنه ينظم المسائل الخلافية وفق نصوص قانونية دقيقة، مشيراً إلى أن استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة يستند إلى أساس قانوني صريح وواضح.

نص قانوني مباشر

وأوضح محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، أن القانون المصري يلجأ إلى أرجح الآراء في مذهب الإمام أبي حنيفة عند غياب النص، إلا أن مسألة الشبكة تحديداً ورد بشأنها نص قانوني مباشر يمنح الخاطب حق الرجوع فيما قدمه.

زواج صحيح ومكتمل الأركان

وأشار إلى أن الشبكة، من الناحية القانونية، لا تُعد جزءاً من المهر، موضحاً أن المهر لا يثبت إلا بعقد زواج صحيح ومكتمل الأركان، ولا يجوز قانوناً دفع مقابل لالتزام لم يتحقق بعد.

مرحلة الخطوبة

وشدد  على أن عقد الزواج يُعد «ميثاقاً غليظاً»، ولا يمكن القياس عليه في مرحلة الخطوبة، مؤكداً أن عدم إتمام الزواج يسقط الأساس القانوني لاعتبار الشبكة جزءاً من المهر، لعدم تحقق النتيجة النهائية المتمثلة في إبرام عقد الزواج.

رغبته الجادة في الزواج

وأضاف أن القانون المصري يتعامل مع الشبكة بوصفها «هبة» يقدمها الخاطب تعبيراً عن رغبته الجادة في الزواج وتقديره لخطيبته، وليست التزاماً مالياً نهائياً.

أحكام الهبة في القانون 

وأكد أن أحكام الهبة في القانون المصري تجيز للواهب الرجوع في هبته، وهو ما يمنح الخاطب الحق القانوني في استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة، بعيداً عن الأعراف الاجتماعية المتداولة.

الشبكة استرداد الشبكة الخطوبة فسخ الخطوبة

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

فتاة الهرم - ارشيفية

مريضة نفسيا.. التحقيقات تكشف المستور في التعدي على فتاة الهرم بالفيوم

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية: تحرك عاجل لاحتواء انهيار جزء من جسر مصرف كيتشنر بالمحلة

مكان الواقعة

جهات التحقيق تعاين موقع وفاة أم و4 أطفال بسبب الغاز بشبرا الخيمة

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

