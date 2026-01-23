قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اختراق وتغيير السوفت وير| خبير سيبراني يكشف حقيقة الهروب من سداد جمارك هواتف الخارج.. خاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

 أوضح المهندس عمر محمد الخبير في مجال الأمن السيبراني، الصورة كاملة كاشفًا حقيقة ما يُتداول، ومحذرًا المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات وهمية تستهدف أموالهم واستقرارهم القانوني في ظل حالة الجدل الواسع التي أثارتها شائعات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق تطبيق «تليفوني» وإمكانية التحايل على رسوم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وقال في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن ما يتم ترويجه حول اختراق تطبيق «تليفوني» أو التلاعب بقيم الأجهزة، محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة هدفها الأساسي صناعة «تريند» زائف أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين.

ما هو تطبيق «تليفوني» ولماذا أُطلق؟

وأوضح المهندس عمر محمد، أن تطبيق «تليفوني» هو تطبيق رسمي أُطلق لتيسير عملية تسجيل وتقنين تشغيل أجهزة الهاتف المحمول داخل جمهورية مصر العربية، سواء للمواطنين أو الزائرين. 

ويتيح التطبيق مجموعة من الخدمات، من بينها الاستعلام عن حالة الأجهزة، وتسجيل الهواتف غير المسجلة، بما يضمن استمرار عملها على الشبكات المحلية بشكل قانوني.

وأضاف أن التطبيق يُعد الوسيلة الآمنة والمرنة لاستيفاء مستحقات الدولة، ويعتمد على بنية تقنية قوية تضمن حماية البيانات وعدم التلاعب بها، مؤكدًا أن التطبيق لم يُصمم بشكل عشوائي، بل يخضع لرقابة تقنية صارمة.

 المهندس عمر محمد، الخبير في مجال الأمن السيبراني

«مفيش حاجة اسمها اختراق تطبيق حكومي»

وشدد الخبير السيبراني على نقطة جوهرية، قائلًا: «مبدئيًا مفيش حاجة اسمها إن حد يهاك برنامج تابع لوزارة، سواء كانت وزارة الجمارك أو الاتصالات». وفسر ذلك بأن هذه الأنظمة تعمل عبر خوادم داخلية (Internal IPs)، ولا تُدار على شبكات مفتوحة يمكن اختراقها بسهولة.

وأكد أن أي محاولة للعبث أو التلاعب في هذه الأنظمة يتم رصدها خلال دقائق معدودة، مشيرًا إلى أن مكان الشخص الذي يحاول الاختراق يكون معروفًا بدقة، ويتم تتبعه فورًا، مما يعرضه للمساءلة القانونية دون تأخير.

شائعات تقليل الجمارك.. وهم كبير

وتطرق المهندس عمر إلى أكثر الشائعات انتشارًا، والتي تزعم إمكانية تغيير بيانات الهاتف ليُسجَّل كجهاز قديم مثل هواتف «نوكيا» بهدف تقليل الرسوم الجمركية، قائلًا: «الكلام ده مستحيل تمامًا».

وأوضح أن بعض المحتالين يدّعون القدرة على تحويل هاتف حديث مثل «آيفون 17 برو ماكس» برسوم جمركية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جهاز برسوم لا تتجاوز ألف جنيه، وهو أمر غير منطقي تقنيًا ولا واقعي.

وأشار إلى أن نظام السوفت وير الخاص بالأجهزة ثابت ولا يمكن تغييره بهذه السهولة، وأن رقم الـ IMEI لا يُعد ملفًا قابلًا للتلاعب، بل هو هوية رقمية مرتبطة بالجهاز نفسه.

استغلال جهل البعض وصناعة تريند زائف

وأضاف أن من يقفون خلف هذه الادعاءات يستغلون جهل بعض المستخدمين بطبيعة الأنظمة التقنية، معتمدين على بث الشائعات وجذب الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «هو بيضحك على الناس مش أكتر.. وبيستغل جهل البعض علشان يلم فلوس»، مشددًا على أن أي شخص يزعم امتلاكه طريقة للتحايل على تطبيقات الدولة إنما يسعى للنصب لا أكثر.

الشبكات تحت سيطرة الدولة.. ولا مجال للهروب

وأكد المهندس عمر محمد، أن شبكات الاتصالات داخل مصر تخضع بالكامل لسيطرة الدولة، ولا يوجد أي تحكم خارجي فيها. وبالتالي، فإن أي جهاز غير مسدد للرسوم سيتم اكتشافه تلقائيًا، حتى وإن لم يمر عبر المطار.

وأوضح أن الجهاز لا يتوقف كليًا، وإنما تُغلق عنه الشبكة، وهو ما يجعل استخدامه داخل البلاد غير ممكن، مؤكدًا أن كل خط وكل جهاز معروف مصدره ومساره بدقة.

ضحايا بالملايين.. والنصب واقع

وحذر الخبير من خطورة هذه الشائعات، كاشفًا أن هناك مواطنين بالفعل وقعوا ضحية للنصب وخسروا مبالغ ضخمة. وذكر مثالًا عن صاحب محل هواتف دفع نحو 100 ألف جنيه لأشخاص وعدوه بتقليل رسوم تسجيل الأجهزة، ليتفاجأ لاحقًا بضياع الأموال دون أي نتيجة.

وأكد أن هذه الوقائع تتكرر، ما يستدعي ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وعدم الانسياق وراء أي وعود غير رسمية.

بوابة الدفع الرسمية.. خط الدفاع الأخير

وشدد المهندس عمر محمد على أن الدفع عبر تطبيق «تليفوني» يتم فقط من خلال بوابة «مصر الرقمية»، وهي بوابة لا تقبل أي وسائل دفع وهمية أو غير موثقة.

وأوضح أن عملية الدفع تتطلب إدخال بيانات البطاقة كاملة، والتأكد من هوية صاحبها بنسبة 100%، ما يجعل أي محاولة للتلاعب أو التحايل «مقفولة تمامًا».

وأكد أن أي شخص يحاول العبث بالنظام سيتم كشفه فورًا، وسيخضع للمساءلة القانونية، لأنه ببساطة يخالف القانون، وليس ضحية له.

الوعي هو خط الدفاع الأول

ودعا الخبير المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الدولة لم تتخذ أي خطوة مفاجئة دون إنذار مسبق، بل تم الإعلان عن تطبيق منظومة تسجيل الهواتف منذ فترة طويلة.

وشدد على أن الوعي هو السلاح الحقيقي لمواجهة النصب الإلكتروني، وأن الالتزام بالقانون يضمن للمواطن راحة البال، ويجنّبه خسائر مالية ومشكلات قانونية لا داعي لها.

المواطنين شائعات تريند تليفوني الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد