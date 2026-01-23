قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
فن وثقافة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن أسماء الفائزين بجوائزه في دورته السابعة والخمسين

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، والمقامة حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عن أسماء الفائزين بجوائز المعرض.

وفاز بجائزة مجال النقد الادبي مناصفة بين كتاب «مفهم الرواية» للدكتور صلاح السروي، وكتاب «بلاغة الكود» لـ مدحت صفوت، وفي مجال الرواية فازت رواية «وكالة النجوم البيضاء» للكاتب عمرو العادلي.

وفي مجال القصة القصيرة فازت المجموعة القصصية «ثلاثة نساء في غرفة ضيقة» للكاتبة هناء متولي، الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية.

وفي مجال شعر الفصحى فاز ديوان «لا أحد هنا سيميل عليك» للشاعر محمد سليمان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي مجال شعر العامية فاز ديوان «فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها» للشاعر سعيد شحاتة الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي مجال الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) فاز كتاب «دور الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات إدارة الموارد البشرية بقطاع البترول» للدكتور عز السيد صادق.
وفي مجال كتاب الطفل فاز كتاب «دائرة الأمان» للدكتورة رنا هاني صادر عن دار أرجوحة.

وفي مجال العلوم الإنسانية (التراث والهوية)،  فاز كتاب «الإغتراب والحداثة في النقد الثقافي العربي» للدكتور حسن محمد الشافعي، الصادر عن المكتبة الأزهرية للتراث.

وفي مجال الرواية للشباب فازت رواية «ترنيمة عصفور أزرق» للكاتبة الشيماء رجب الشرقاوي.

وبالنسبة لجائزة التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، جاءت مناصفة، حيث فاز بها كتاب «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان» تحقيق الدكتور عاطف يمني، وكتاب «رسالتان في الاجتهاد والتجديد الشيخين حسن العطار ورفاعة الطهطاوي»، تحقيق الدكتور حسام عبد الظاهر، صادران عن دار الكتب والوثائق القومية.

وفي مجال الفنون بالتعاون مع أكاديمية الفنون المصرية، فاز بها كتاب «رحلة العائلة المقدسة» للمؤلف صلاح أحمد عبد الحليم، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبالنسبة لجائزة الترجمة، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، فاز بها فرع الكتاب العام، كتاب «التاريخ الإجرامي للجنس البشري» المترجم الدكتور رفعت السيد علي، الصادر عن المركز القومي للترجمة، وفرع كتاب الطفل مترجم فازت بها موسوعة «التسلسل الزمني لكل شيء: من الحيوانات المنقرضة إلى الحروب العالمية» للمترجمة زينب عاطف سيد، الصادرة عن دار نهضة مصر.

وبالنسبة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، جاءت مناصفة بين مجموعة بيت الحكمة للصناعة الثقافية- مصر، ودار أصالة – لبنان.

وبالنسبة لأفضل ناشر مصري، بالتعاون اتحاد الناشرين المصريين، فازت بها دار أم الدنيا، ويمثلها السيدة ولاء أحمد أبو ستيت.

وتم حجب جائزة علوم المستقبل للشباب.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن جوائز المعرض في دورتها السابعة والخمسين تعكس حرص إدارة المعرض على دعم الإبداع الجاد في مختلف الحقول الثقافية، وتشجيع التنوع المعرفي بين الأدب والفكر والعلوم، مشيرًا إلى أن لجان التحكيم ضمت نخبة من المتخصصين، وعملت وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والموضوعية، بما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأحد أهم المنصات الثقافية في المنطقة العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الجوائز تمثل أحد أوجه الدور التنويري الذي تضطلع به الهيئة في دعم الكتاب والمبدعين، والارتقاء بالصناعة الثقافية المصرية، لافتًا إلى أن حجب جائزة علوم المستقبل هذا العام جاء التزامًا بالمعايير العلمية والفكرية المعتمدة، وحرصًا على قيمة الجائزة ومصداقيتها، بما يعكس احترام الهيئة للتميز الحقيقي وليس الاكتفاء بالمشاركة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية جوائز المعرض كتاب «مفهم الرواية» صلاح السروي مدحت صفوت

