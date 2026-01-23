مرقت الأيام .. طرح أحدث أغاني زياد برجي من ألبومه الجديد

طرح المطرب اللبناني زياد برجي، أحدث أغانيه التي تحمل اسم مرقت الأيام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من ألبومه الجديد المنتظر طرحه قريبًا.

أغنية مرقت الأيام لـ زياد برجي، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان زياد برجي، توزيع موسيقي وميكس وماستر تيم، والكليب من إخراج إيهاب غيث.

أغاني زياد برجي

وفي شهر فبراير 2024، طرح الفنان زياد برجي أحدث أغانيه باسم “حقك عليا”، بمناسبة موسم عيد الحب.

زياد برجي وجائزة موريكس دور

وفى وقت سابق، رفض الفنان اللبناني زياد برجي جائزة مهرجان “موركس دور”، التى كان من المقرر أن يستلمها، والجائزة التى كان سيستلمها هى جائزة نجم الغناء اللبناني الأول بعد أن كان المرشح الأول لها الفنان وائل كفوري، قبل أن يقع الاختيار على زياد برجي، وكان هذا السبب الرئيسى للخلاف.

ولكن كشف زياد برجي أن إدارة المهرجان اشترطت عليه عدم غنائه “وبطير”، والتى هى كانت سبب الخلاف بينه وبين الفنانة إليسا مؤخرًا، والتي أصدرتها بعنوان "أنا وبس".

وجاء أول رد ينشره زياد برجي قائلاً: "وصلني اليوم مقال بيقول إنه جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي أنا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

وتابع كلامه قائلاً: “أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل إنجازات أكتر؟”.

وردت إدرارة مهرجان الموريكس دور فى بيان إعلامي نصه كالتالي: "نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمّنا أن نعلمكم بأن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد".

واستكمل البيان: "نؤكد صدقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزّع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمّنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ "الموريكس دور" لم تبلّغ أي فنان بفئه نجم الغناء اللبناني باستثناء الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطُلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".

وجاء رد برجي في منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: "مردودة الجائزة مع الشكر، وأتمنى أن تعمد الإدارة الى تذويبها واستبدال قيمة النحاسيات بوجبة لسد بطون أحد الجائعين أو تقديمها إلى مستشفى الأمراض العقلية، لأنهم إذا استمروا على هذا النهج فسيكون روّادها كثراً في المستقبل".