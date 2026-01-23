قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
فن وثقافة

شاهد مقتنيات نهاد صليحة.. ذاكرة نقدية حية في قلب الزخم المسرحي بأكاديمية الفنون

نهاد صليحة
نهاد صليحة
أحمد عبد القوى

في قلب مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وبين خشبته التي تشهد خلال هذه المرحلة زخمًا مسرحيًا وفنيًا لافتًا، تقف مقتنيات الدكتورة نهاد صليحة بوصفها شاهدًا حيًا على تاريخ نقدي وأكاديمي أسهم في تشكيل الوعي المسرحي العربي.

داخل أروقة المسرح، لا تبدو خزائن العرض الزجاجية مجرد مساحة لعرض جوائز ودروع تكريم، بل تتحول إلى امتداد رمزي للخشبة ذاتها؛ حيث يلتقي الفعل المسرحي المعاصر مع ذاكرة نقدية صنعت جزءًا من هذا الحراك وأسهمت في تأصيله.

تضم المقتنيات المعروضة مجموعة من الأوسمة، وشهادات التقدير، والدروع المحلية والدولية، إلى جانب وثائق مكتوبة وصور أرشيفية توثق محطات فكرية ومهنية متعددة. 

هذا التداخل بين الوثيقة والصورة، وبين الرسمي والإنساني، يمنح المكان بعدًا ثقافيًا يتجاوز فكرة التكريم التقليدي إلى التأريخ الواعي لدور النقد في الحركة المسرحية.

ويكتسب هذا الركن أهميته من موقعه داخل مسرح يشهد حاليًا نشاطًا فنيًا مكثفًا، ما يجعل الزائر – سواء كان فنانًا أو طالبًا أو متلقيًا – في حالة تواصل مباشر بين إرث نقدي مؤسس وحراك إبداعي متجدد.

فبينما تُضاء الخشبة بالعروض، تظل المقتنيات مضاءة بدلالتها، مذكّرة بأن المسرح لا ينهض بالعرض وحده، بل بالفكر الذي يواكبه ويحلله ويمنحه أفقًا أوسع.

التنظيم البصري للمقتنيات، وانسجامه مع الفضاء المعماري للمسرح، يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية حفظ الذاكرة الثقافية داخل أماكن الفعل الفني نفسها، لا على هامشها. وهو ما يحول مسرح نهاد صليحة إلى مساحة مزدوجة: فضاء للعرض وفضاء للتأمل والتوثيق.

نهاد صليحة مسرح فن

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران: النائبة الراحلة راوية عطية نموذج للمرأة المناضلة

هالة أبو السعد

أبو السعد: تمكين المرأة ضرورة وطنية لتعزيز الهوية النيابية وبناء مؤسسات قوية

الهواتف

اقتراحات النواب تطالب بضوابط عادلة لتنظيم الهواتف الواردة من الخارج دون الإضرار بالمغتربين

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

