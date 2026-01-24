قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لمدة72 ساعة.. تحويلات مرورية جديدة فى محور الشهيد

مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه عن طريق الغلق الكلى لمحور الشهيد فى المتجه إلى ميدان محمد ذكى بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت، لمدة 72 ساعة إبتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 24-1-2026.

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- تحويل حركة المركبات للإتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكى تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الإتجاهين بفاصل نيوجيرسى مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.

- الغلق الكلى لمنزل كوبرى سميرة موسى القادم من المقطم إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى وإستكمال حركة المركبات إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

- الغلق الكلى لمنزل كوبرى سميرة موسى القادم من محور محمد على فهمى إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى والدوران والعودة إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

