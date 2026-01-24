نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد معرض للأثاث والمشغولات اليدوية بالغردقة

تفقدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، المعرض الاول للأثاث والمشغولات اليدوية والمواد الغذائية من منتجات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، والذي يُقام بمنتجع العائلات – النادي الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 31 يناير 2026 ، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويأتي تنظيم المعرض بالتنسيق مع قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، وعلى هامش عدد من المناسبات الوطنية الهامة، أبرزها العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر ، وعيد الشرطة ، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الافتتاح، أشادت نائب المحافظ بدور وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة أن هذه المعارض تعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي أصبحت تقوم بدور مجتمعي وتنموي إلى جانب دورها الإصلاحي، من خلال تدريب النزلاء على الحرف والمهن المختلفة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة

وأوضحت أن المعرض يساهم في توفير منتجات متميزة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن الأسر، مشيرة إلى أن المعروضات تمثل نموذجًا ناجحًا لربط البعد الإنساني بالبعد الاقتصادي والإنتاجي .

ومن جانبه ، أوضح العقيد شريف عريضة من قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشغولات اليدوية والأثاث الخشبي والسلع الغذائية و اللحوم البلدي ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% ، مضيفا ان المعرض يضم جناحا للأثاث المنزلي من أجود الخامات، على مساحة 600 متر مربع ، جناحا للمفروشات والمشغولات اليدوية على مساحة 100 متر مربع ، و جناحا للمواد الغذائية يشمل المعلبات ، والزيوت، والبطاطس المجمدة،ومنافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة على مساحة 200 متر مربع ، بالإضافة الي منافذ لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة التي يتم توريدها يوميًا من مصادرها طوال فترة المعرض .