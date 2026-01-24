محافظ البحر الأحمر يفتتح المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغردقة

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الموافق 23 يناير 2026، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ56، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ،واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء احمد علي رئيس حي شمال واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، والدكتورة رشا عادل مديرة الطب العلاجي ومديرة بنك الدم الإقليمي .

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح المركز يأتي ضمن سلسلة مشروعات خدمية تعكس التنمية الحقيقية على أرض المحافظة خلال الاحتفالات، مشيرًا إلى أن المركز يمثل إضافة نوعية للبنية الصحية بالمحافظة ويعزز الاستجابة الطبية للحالات الطارئة، مع ضمان سلامة المرضى والمتبرعين على حد سواء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور إسماعيل العربي أن المركز مزود بأحدث الأجهزة والتجهيزات الفنية والمعملية لتعزيز مخزون الدم ومشتقاته بشكل مستمر، بما يرفع كفاءة الخدمات الطبية ويضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

بدورها، استعرضت الدكتورة رشا عادل مديرة الطب العلاجي ومديرة بنك الدم الإقليمي مكونات المركز الفنية، موضحة أنه يضم أربعة أقسام رئيسية تبدأ بقسم التبرع، والذي يضم أربع كراسي تبرع ثابتة وخمس كراسي متحركة، ويعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً على مدار الأسبوع.

وأضافت أن المركز يضم قسم الفحص السيرولوجي، حيث يتم فحص عينات المتبرعين للتأكد من خلوها من فيروسات بي وسي والإيدز وبكتيريا الزهري، باستخدام أجهزة الـChemiluminescence، إلى جانب فحص الحمض النووي (NAT)، بما يحقق أعلى درجات الأمان.

وأشارت إلى أن قسم المشتقات مجهز بعدد جهازين طرد مركزي لفصل مشتقات الدم المختلفة، بالإضافة إلى جهاز تجميد سريع، بينما يختص قسم الصرف بإجراء اختبارات الفصيلة والتوافق قبل صرف مشتقات الدم المختلفة، لضمان توفير أكياس دم آمنة وفعالة للمرضى.

وجاء تجهيز المركز بدعم مجتمعي من حزب مستقبل وطن، من خلال مساهمات ماليةفى الانشاءات ، في نموذج يعكس التعاون بين الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المركز الإقليمي لنقل الدم يعكس حرص المحافظة على تطوير المنظومة الصحية، ويعزز قدرات المستشفيات في تقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن احتفالات العيد القومي لهذا العام تتضمن مشروعات ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية.