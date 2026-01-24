قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
بمشاركة 31 دولة .. السعودية تفتتح أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل في الرياض

بمشاركة 31 دولة .. السعودية تفتتح أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل في الرياض
السعودية تفتتح أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل في الرياض
افتتح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل، التي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2026، بمشاركة 31 دولة، من بينها 19 دولة تشارك للمرة الأولى، و12 دولة تواصل مشاركتها من نسخة عام 2025.

وتهدف أكاديمية سوق العمل إلى بناء بيئة فريدة لتبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات أسواق العمل العالمية، واستكشاف حلول مبتكرة للسياسات، إلى جانب منح المشاركين برنامجًا أكاديميًا يمتد لعام كامل لبناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة في أسواق العمل على المستوى الدولي.
 

وأكد نائب الوزير للعمل، خلال افتتاحه للفعالية، أن أكاديمية سوق العمل تمثل نموذجًا عمليًا لبناء القدرات الدولية، وتعكس الانتقال من الحوار حول تحديات أسواق العمل إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، من خلال تمكين صانعي السياسات بالأدوات والمعرفة المبنية على الأدلة، وتعزيز التعاون الدولي لتصميم إصلاحات فعّالة تستجيب للتحولات الاقتصادية المتسارعة وتدعم فرص العمل المستدامة.
 

وشهد اليوم الأول من أعمال الأكاديمية في الرياض جلسات تعريفية استعرضت مسار أكاديميات سوق العمل العالمية، وأهدافها في دعم تطوير السياسات وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في مجالات التوظيف وبناء القدرات، أعقبتها جلسات متخصصة قادها خبراء من البنك الدولي تناولت دور السياسات الاجتماعية وسياسات العمل في دعم الوظائف، والتعامل مع التحديات العالمية تواجهها، إلى جانب استعراض حلول مثبتة وواعدة لتعزيز فرص عمل الشباب.
 

كما تضمن اليوم الأول عرض نماذج تطبيقية لأنظمة البيانات والمعلومات في أسواق العمل، شملت دراسة حالة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حول استخدام البيانات في صناعة القرار، واختُتم بتمرين عملي جماعي لتصميم برامج سوق عمل قابلة للتنفيذ، بما يعكس التوجه الأساسي للأكاديمية نحو تحويل المعرفة إلى أدوات عملية.
 

ومن المقرر أن تنتقل أعمال الأكاديمية في يومها الثاني إلى محور تنفيذ سياسات سوق العمل، مع التركيز على الربط الفعّال بين أنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات سوق العمل، وبناء مسارات انتقال مستدامة من الدعم الاجتماعي إلى فرص العمل.

وتتناول الجلسات رحلة الباحث عن عمل، وتعزيز كفاءة خدمات التوظيف، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استعراض تجارب دولية، من بينها دراسة تجربة المملكة العربية السعودية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتُختتم أعمال الأكاديمية في يومها الثالث بالتركيز على الاتجاهات الكبرى المؤثرة في مستقبل سوق العمل، حيث تناقش الجلسات أبرز التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والوظائف الرقمية، والمهارات المستقبلية.

ويقوم المشاركون بزيارات ميدانية تشمل شركة كليات التميّز التابعة لوزارة المالية، ممثلة في الأكاديمية السعودية اللوجستية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، إضافة إلى زيارة منصة «قوى» البوابة الموحدة لسوق العمل السعودي، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في رقمنة خدمات سوق العمل، على أن تُختتم الفعالية بحفل توزيع الشهادات.

ويقوم المشاركون بزيارات ميدانية تشمل كليات التميّز، ممثلة في الأكاديمية السعودية اللوجستية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، إضافة إلى زيارة منصة «قوى» البوابة الموحدة لسوق العمل السعودي، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في رقمنة خدمات سوق العمل، على أن تُختتم الفعالية بحفل توزيع الشهادات.

وارتفع إجمالي عدد الدول المشاركة في الأكاديمية إلى 50 دولة حتى الآن، بانضمام دول جديدة من مختلف المناطق الجغرافية، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 75 دولة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

وتُعد أكاديمية سوق العمل الدولية إحدى المبادرات الرائدة للمؤتمر الدولي لسوق العمل على مدار العام، حيث أُطلقت خلال النسخة الثانية من المؤتمر في يناير 2025، عبر شراكة استراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبنك الدولي، وشركة تكامل.

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

