جامعة مركز الثقافة السنية تحتفي بمؤتمرها السنوي وتكرّم مئات الخريجين

تحتفل جامعة مركز الثقافة السنية، إحدى كبرى الجامعات الإسلامية في الهند، بعقد مؤتمرها السنوي الثامن والأربعين، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس من فبراير، في رحاب جامعة مركز – كاليكوت، وسط أجواء علمية وروحية مهيبة.

ويشهد المؤتمر حفل منح الأسانيد والشهادات لخريجي جامعية مركز لهذا العام، حيث يتخرّج 517 عالمًا ثقافيًا بعد سنوات من التحصيل العلمي الرصين، إضافة إلى 82 حافظًا للقرآن الكريم أتمّوا حفظ كتاب الله العزيز في أكاديمية جامعة مركز للقرآن الكريم، في مشهد يعكس عناية الجامعة بالعلوم الشرعية والقرآنية معًا.

وعلى هامش هذا الحدث العلمي الكبير، تُقام مراسم ختم صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، بقراءة وسماع وإجازة، برئاسة فضيلة الشيخ أبي بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، وبمشاركة فاعلة لنخبة من العلماء والفقهاء من داخل الهند وخارجها، في تقليد علمي راسخ دأبت عليه الجامعة سنويًا.

كما يتضمن المؤتمر ملتقى العلماء والأمراء وقيادات الدعوة والفكر، إلى جانب عدد من البرامج العلمية والثقافية والدعوية، التي تُضفي على الاحتفال بعدًا حضاريًا جامعًا، وتبرز الدور الريادي لجامعة مركز في خدمة الإسلام والعلم والمجتمع.

ويُعد هذا المشهد العلمي الزاخر مشهدًا مباركًا ومهيبًا، تتفرّد به الساحة الهندية، ويؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها جامعة مركز الثقافة السنية باعتبارها من أكبر الجامعات الإسلامية في الهند، حيث يدرس في رحابها الرئيسي وفروعها المختلفة آلاف الطلاب من شتى الأقطار، في مسيرة علمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.