موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. الانتشار الأمريكي يبلغ ذروته والقرار بيد ترامب
أديب نوبل.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بنجيب محفوظ

الأديب العالمي نجيب محفوظ
الأديب العالمي نجيب محفوظ
هاجر ابراهيم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، عبر مراسلها رمضان المطعني، من قلب العاصمة المصرية، مشاهد الزخم الثقافي الذي يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتزاحم العناوين والقراء تأكيدًا لمكانته كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة، بما يحمله من قيمة معرفية ورسائل تنويرية راسخة.

وفي دورته الحالية، اختارت إدارة المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية للدورة، تزامنًا مع مرور عشرين عامًا على رحيله، تكريمًا لمسيرة أدبية صنعت وجدان أجيال، ونقلت الحارة المصرية إلى آفاق العالمية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الأفكار الهدامة والشائعات، حيث يؤكد القائمون على المشهد الثقافي أن التثقيف هو خط الدفاع الأول، ولن يتحقق دون إتاحة أوسع نطاق ممكن من الكتب للجمهور، وتيسير وصول المعرفة إلى أكبر شريحة من القراء، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية لبناء الوعي.

وبالتوازي مع الاحتفاء بالأديب المصري، تبرز مبادرة “حقيبة نجيب محفوظ” التي تضم أكثر من 15 عملًا من أعماله، في محاولة لإعادة الكتاب إلى اليد بعد أن سكن الهاتف، والتأكيد على أن نجيب محفوظ قامة أدبية عالمية لا تقل عن تولستوي أو تشارلز ديكنز أو أنطون تشيخوف، وأن أعماله ستظل حية، تُقرأ وتُعاد قراءتها، لما تحمله من عمق إنساني وصدق اجتماعي عبّر عن طبقات المجتمع المختلفة.

ويلتقي الاحتفاء بمحفوظ مع المبادرات الثقافية عند هدف واحد، هو جعل القراءة جزءًا من الحياة اليومية، حيث تتضمن فعاليات المعرض عروضًا فنية وإصدارات جديدة تعيد تقديم رموز الأدب بلغة العصر. وبين أجنحة الكتب وازدحام الزوار، يظل اسم نجيب محفوظ حاضرًا، بوصفه بوصلة ثقافية للأجيال الجديدة، كتابًا وقراءً على حد سواء.
 

